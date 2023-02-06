ياسر المسحل يتحدث عن.. دعم صفقة رونالدو وإمكانية استضافة السعودية مونديال 2030 وعقوبة الهلال (فيديو)

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم تدخل إدارته في دعم أو تمويل صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل انضمامه لنادي النصر، مشددا على أن المملكة جاهزة لاستضافة أي بطولة عالمية.

وتعاقد النصر مع كرستيانو رونالدو، في صفقة قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مساء الأحد:

"صفقة رونالدو ممتازة جدا وإضافة كبيرة للكرة السعودية وأعتقد أنه ستتبعها صفقات أكبر الفترة المقبلة، وأؤكد أن اتحاد كرة القدم لا يعرف مَن موَّل صفقة أي لاعب، والاتحاد لا يتدخل في تمويل صفقات اللاعبين، وما أعرفه أن هناك دعمًا كبيرًا جدًّا على جميع الأصعدة، ووجود نجم أسطورة بهذا الحجم إضافة كبيرة لنا جميعا، وقدومه يعد ثقة في الكرة السعودية بشكل كامل.. والجمهور والمتابعون موعودون بنجوم على مستوى رونالدو وأكبر إن شاء الله".

وأشارالمسحل، إلى تطبيق نظام اللعب المالي النظيف الموسم المقبل، وأن هناك عملا لجعل الدوري السعودي من ضمن الأفضل في العالم.