ياسر المسحل يتحدث عن.. دعم صفقة رونالدو وإمكانية استضافة السعودية مونديال 2030 وعقوبة الهلال (فيديو)
أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم تدخل إدارته في دعم أو تمويل صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل انضمامه لنادي النصر، مشددا على أن المملكة جاهزة لاستضافة أي بطولة عالمية.
وتعاقد النصر مع كرستيانو رونالدو، في صفقة قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف الموسم.
وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مساء الأحد:
"صفقة رونالدو ممتازة جدا وإضافة كبيرة للكرة السعودية وأعتقد أنه ستتبعها صفقات أكبر الفترة المقبلة، وأؤكد أن اتحاد كرة القدم لا يعرف مَن موَّل صفقة أي لاعب، والاتحاد لا يتدخل في تمويل صفقات اللاعبين، وما أعرفه أن هناك دعمًا كبيرًا جدًّا على جميع الأصعدة، ووجود نجم أسطورة بهذا الحجم إضافة كبيرة لنا جميعا، وقدومه يعد ثقة في الكرة السعودية بشكل كامل.. والجمهور والمتابعون موعودون بنجوم على مستوى رونالدو وأكبر إن شاء الله".
وأشارالمسحل، إلى تطبيق نظام اللعب المالي النظيف الموسم المقبل، وأن هناك عملا لجعل الدوري السعودي من ضمن الأفضل في العالم.
كأس العالم 2030
وعن إمكانية استضافة المملكة بطولة كأس العالم 2030، أوضح المسحل: "أي بطولة عالمية ستكون هدفا لاستضافتها في السعودية، لن نتوقف على المطالبة باستضافة أي بطولة، وننتظر الفيفا ليعلن عن اشتراطاته بشأن بطولة مونديال 2030 ونرى أفكارنا وما يمكن أن نقدمه".
الهلال ورفع الإيقاف
كما تطرق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، للحديث عن موقفه من المطالبات التي أشارت إلى إمكانية تدخل الاتحاد لرفع إيقاف منع نادي الهلال من القيد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأوضح "قرارات مركز التحكيم خارج صلاحيات الاتحاد السعودي، ومن يعتقد أننا نستطيع رفع عقوبة الهلال فهو مخطئ، ولو نستطيع فسنفعل لدعمهم".
وأردف: "الحديث عن التدابير الوقتية هو وهْم قانوني، لقد صدر قرار من غرفة فض المنازعات، وتم تأكيده من مركز التحكيم الرياضي، وخرج الموضوع من نطاق الاتحاد السعودي، ولو كان هناك أي مجال للدعم فلن نتأخر، والهلال يملك إدارة قانونية تملك كافة التفاصيل القانونية الدقيقة لجميع القضايا، كما أؤكد أن مركز التحكيم ليس له علاقة بالاتحاد السعودي، ونحن ملتزمون بقرار المركز ولن نتدخل في أي قرار يصدر عنه".
وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا بحرمان الهلال من القيد لفترتي تسجيل، على خلفية شكوى نادي النصر ضد لاعب الهلال محمد كنو، بداعي فسخ عقده مع النصر من طرف واحد، وتجديد عقده مع الهلال.
وعما تردد بشأن عدم قيام الاتحاد بدعم الهلال في كأس العالم للأندية، قال المسحل: "هذه ليست المشاركة الأولى للهلال في بطولة العالم، ولا أعلم عن أي دعم يتحدثون؟ لم نر الاتحاد الإسباني أو البرازيلي يتحدث عن مشاركة ريال مدريد أو فلامنغو في كأس العالم للأندية".
وأشار: "وقت القرعة في يناير، نشر الاتحاد السعودي نتيجة القرعة، ونتمنى أن يكمل الهلال مسيرته بالنجاح في كأس العالم للأندية، ونحن نتواصل مباشرة مع إدارة الهلال، وأمين عام اتحاد كرة القدم ومدير المنتخب يتواجدان برفقة الهلال، وسأتواجد في مباراة الهلال أمام فلامنغو".
وكان الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع فلامنغو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، في مباراة نصف النهائي، مساء الثلاثاء.