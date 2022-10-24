سبب خسارة النصر قضيته ضد عبدالرزاق حمدالله في فيفا

وبحسب الإعلامي مبارك الشهري فإن الفيفا حكم لصالح حمدالله في قضيته مع النصر لأن قضية التسجيلات وتقارير بصمة الصوت لم يتم الاستناد عليها بسبب انتهاء مدة استقبال الأدلة.

وأشار الشهري إلى أن النصر سيستأنف في محكمة التحكيم الدولية "كاس"، حيث سيتم الحسم، وقال إن خسارة جولة متوقعة ولكنها ليست خسارة معركة.

ويوم 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله، بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما جاء في بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد رسميا مع حمدالله في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعام ونصف العام، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير.