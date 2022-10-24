سبب خسارة النصر قضيته ضد عبدالرزاق حمدالله في فيفا
كشف الإعلامي مبارك الشهري سبب خسارة نادي النصر القضية ضد لاعبه السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدفع النصر 6 ملايين يورو لحمدالله لاعب نادي الاتحاد الحالي، بسبب فسخ النصر عقد اللاعب من طرف واحد في نوفمبر 2021.
وبحسب الإعلامي مبارك الشهري فإن الفيفا حكم لصالح حمدالله في قضيته مع النصر لأن قضية التسجيلات وتقارير بصمة الصوت لم يتم الاستناد عليها بسبب انتهاء مدة استقبال الأدلة.
وأشار الشهري إلى أن النصر سيستأنف في محكمة التحكيم الدولية "كاس"، حيث سيتم الحسم، وقال إن خسارة جولة متوقعة ولكنها ليست خسارة معركة.
ويوم 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله، بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما جاء في بيان النادي.
وقال النصر إنه يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد رسميا مع حمدالله في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعام ونصف العام، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير.
وفي أبريل الماضي، أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي، جدلا واسعا، بين جماهير النصر والاتحاد، قبل أن تؤكد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة التسجيلات.
وحرك النصر، شكوى ضد عبدالرزاق حمدالله، ومسؤولين في نادي الاتحاد، حيث يتهم النصر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، بالتفاوض مع حمدالله في الفترة المحمية للعقد وتحريضه على الرحيل عن النادي.
وفي أغسطس الماضي تقرر إيقاف حمدالله أربعة أشهر، وحامد البلوي ستة أشهر، مع حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، قبل أن يتم في أغسطس تعليق إيقاف حمدالله، علما أن حامد البلوي رحل عن منصبه في أغسطس أيضا.
وانضم حمدالله للنصر صيف عام 2018، وشارك مع العالمي في 108 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 24.
وساهم حمد الله في فوز النصر بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، بجانب لقب السوبر المحلي، ونال في موسمه الأول جائزة هداف الدوري حيث سجل 34 هدفا وهو أعلى عدد من الأهداف يسجله لاعب في تاريخ الدوري السعودي.