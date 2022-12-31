ترتيب دوري "يلو" بعد تعادل الأهلي والساحل

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الساحل، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الـ12 لدوري "يلو" السعودي.

وتقدم الساحل بهدف أول عن طريق سالم مقعدي في الدقيقة 61.

وتعادل الأهلي في الدقيقة 86 عن طريق حسن هاشم العلي، قبل أن يضيف هيثم عسيري الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 83.

ولكن الساحل اقتنص التعادل بهدف ثان في الدقيقة 93 عن طريق راضي الراضي.

بهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة 21 في المركز السادس بعد خوضه 12 جولة وله مباراتان مؤجلتان، بفارق 6 نقاط عن الفيصلي، المتصدر بـ27 نقطة من 13 مباراة، فيما وقف رصيد الساحل عند النقطة الـ13 في المركز الـ15.

الأهلي تبقت له مباراتان مؤجلتان أمام الفيصلي والجبلين، وسيلاقي الشعلة الأربعاء المقبل على ملعبه، فيما يستضيف الساحل الحزم في اليوم ذاته، لحساب الجولة 15 من المسابقة.