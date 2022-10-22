حقيقة انضمام بافيتيمبي غوميز لنادي التعاون السعودي

كشف برنامج "أكشن مع وليد" نفي إدارة نادي التعاون السعودي، وجود مفاوضات بين الفريق والفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السابق، وغالطة سراي التركي حاليا، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية تركية سابقا تلقي لاعب الهلال السابق، الذي ينتهى عقده مع غالطة سراي بنهاية الموسم الجاري، عرضا من التعاون بلغ بـ1.5 مليون يورو سنويا.

وأعلن نادي الهلال السعودي عن رحيل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن قضى مع الفريق 4 سنوات، وانضم إليه عام 2018 من غالطة سراي.

وصرح البرنامج أيضا أن هناك اهتماما من أندية سعودية بمهاجم الفريق الكاميروني لياندر تاوامبا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وسبق أن ارتبط اسم تاوامبا بناديي النصر والشباب الفترة الماضية، وذكرت تقارير تلقي لاعب التعاون عرضا من نادي النصر، مقابل مبلغ 20 مليون ريال سعودي لضمه بدلا من مهاجم الفريق الكاميروني فينيست أبوبكر.

وأضافت التقارير أن نادي الشباب أيضا مهتم بضم اللاعب الكاميروني، حيث قدم إليه عرضا بلغت قيمته 15 مليون ريال سعودي بعد تألقه مع ناديه الموسم الماضي.

وينتهي عقد تاوامبا صاحب الـ32 عاما، مع التعاون في 2024، وانضم إليه صيف 2018، قادما من بارتيزان بلجراد الصربي.

وسبق للمهاجم الكاميروني تمثيل العديد من الأندية أبرزها: مبومالانجا بلاك أسأت، نيترا، روجومبيروك، الأهلي الليبي، كايرات، بارتيزان بلغراد.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر برصيد 22 نقطة.