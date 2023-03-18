النصر ضد أبها.. كريستيانو رونالدو يطالب الجماهير بتشجيع اللاعبين (فيديو)

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، جماهير فريقه بضرورة دعم وتشجيع اللاعبين في المدرجات بقوة، بعد التأخر أمام أبها، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر رونالدو في الدقيقة 69 وهو يشير للجمهور في المدرجات بضرورة التشجيع بصوت أكبر والهتاف للاعبين، حيث يتأخر "العالمي" بهدف دون رد.

وتقدم أبها بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق عبدالفتاح آدم، قبل أن يدرك رونالدو التعادل من ركلة ثابتة رائعة في الدقيقة 78.