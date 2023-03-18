النصر ضد أبها.. كريستيانو رونالدو يطالب الجماهير بتشجيع اللاعبين (فيديو)
طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، جماهير فريقه بضرورة دعم وتشجيع اللاعبين في المدرجات بقوة، بعد التأخر أمام أبها، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.
وظهر رونالدو في الدقيقة 69 وهو يشير للجمهور في المدرجات بضرورة التشجيع بصوت أكبر والهتاف للاعبين، حيث يتأخر "العالمي" بهدف دون رد.
وتقدم أبها بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق عبدالفتاح آدم، قبل أن يدرك رونالدو التعادل من ركلة ثابتة رائعة في الدقيقة 78.
ويأمل النصر في تكرار فوزه على مضيفه بعدما تغلب عليه 3-1، قبل 4 أيام، وتأهل على حسابه إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ولعب نادي النصر حتى الآن 20 جولة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 وخسر في مواجهتين، وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.
أما أبها يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في مواجهتين وتعرض للخسارة في 11 مواجهة.