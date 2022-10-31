فواز القرني يعلن غيابه عن المنتخب السعودي في كأس العالم

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الإثنين، نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفواز القرني حارس الفريق والمنتخب السعودي، في الركبة.

وكتب الشباب عبر حسابه في موقع "تويتر": "أجرى اللاعب فواز القرني عملية جراحية في الركبة تكللت بالنجاح ولله الحمد، كل الأمنيات للاعب بالشفاء العاجل، والعودة السريعة للملاعب".