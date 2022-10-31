فواز القرني يعلن غيابه عن المنتخب السعودي في كأس العالم
أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الإثنين، نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفواز القرني حارس الفريق والمنتخب السعودي، في الركبة.
وكتب الشباب عبر حسابه في موقع "تويتر": "أجرى اللاعب فواز القرني عملية جراحية في الركبة تكللت بالنجاح ولله الحمد، كل الأمنيات للاعب بالشفاء العاجل، والعودة السريعة للملاعب".
في حين كتب القرني عبر حسابه في "تويتر": "الحمدلله على قضائه وقدره، أجريت عملية جراحية ناجحة ولله الحمد، كل الأمنيات لأخواني اللاعبين بالتوفيق في المونديال العالمي، سنكون معكم داعمين قلبا وقالبا
لا أستغني عن دعائكم وبحول الله نعود أقوى، دامت راية بلادي نحو الأمجاد خفاقة".
وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت إصابة القرني بالرباط الصليبي، وأن اللاعب سيحتاج إلى عملية جراحية، ويحتاج بعدها إلى مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي، حيث ستصل فترة غيابه إلى 6 أشهر.
ويلعب فواز القرني صاحب الـ33 عاما للشباب منذ 2021، قادما من نادي الاتحاد الذي لعب له من 2012 وحتى 2021، كما يشارك المنتخب السعودي منذ 2012.
وأعلن هيرفي رينارد سابقا استبعاد فواز القرني من قائمة المنتخب بعد الإصابة، التي تضم 32 لاعبا، لخوض معسكر إعدادي في أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر المقبل.
وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم يوم 22 نوفمبر المقبل ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا، وأخيرا سيلعب أمام المكسيك.