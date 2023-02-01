ترتيب هدافي الدوري السعودي للسيدات.. شوخان نور الدين تسجل 40 هدفًا في 12 مباراة
واصلت العراقية شوخان نور الدين، لاعبة نادي الهلال السعودي، صدارتها لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للسيدات، بعدما قادت فريقها للفوز على سما، بنتيجة 18-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الـ12 من البطولة.
وتألقت شوخان نور الدين هدافة الفريق والدوري السعودي، في المباراة بإحراز "هاتريك" لتصل إلى 40 هدفًا، وتستمر في صدارة الهدافين برقم قياسي من الأهداف بعد 12 مباراة خاضتها مع "الزعيم".
وكانت شوخان، قد وصلت الهدف رقم 37 في المباراة السابقة بعدما سجلت سوبر هاتريك في فوز الهلال على شعلة الشرقية بعد عودة المسابقة من جديد من فترة التوقف الدولية الأخيرة التي شارك بها المنتخب السعودي في البطولة الدولية الودية والتي توج "أخضر السيدات" بلقبها لأول مرة في تاريخه.
وفي باقي الأهداف، سجلت إيليزبث أددو 4 أهداف، وكل من عهود العماري وشوخان نور الدين وأريج العنزي وعبير الشامري 3 أهداف لكل لاعبة.
وسجلت مريم بنكيران هدفا واحدا، وجوري سماح هدفا أيضًا.
بينما فاز فريق نادي النصر على شعلة الشرقية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
سجلت لينا بوساحة هدفين، وأنا شيماناما "هدفا عكسيا"، وميساء زياد هدفا وحصة رياض هدفا واحدا.
بينما سجل هدف فريق شعلة الشرقية الوحيد اللاعبة رهف ناصر.
ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 28 في وصافة الترتيب، خلف النصر صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة.