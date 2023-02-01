ترتيب هدافي الدوري السعودي للسيدات.. شوخان نور الدين تسجل 40 هدفًا في 12 مباراة

وتألقت شوخان نور الدين هدافة الفريق والدوري السعودي، في المباراة بإحراز "هاتريك" لتصل إلى 40 هدفًا، وتستمر في صدارة الهدافين برقم قياسي من الأهداف بعد 12 مباراة خاضتها مع "الزعيم".

وكانت شوخان، قد وصلت الهدف رقم 37 في المباراة السابقة بعدما سجلت سوبر هاتريك في فوز الهلال على شعلة الشرقية بعد عودة المسابقة من جديد من فترة التوقف الدولية الأخيرة التي شارك بها المنتخب السعودي في البطولة الدولية الودية والتي توج "أخضر السيدات" بلقبها لأول مرة في تاريخه.