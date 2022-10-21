جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد: بنسبة كبيرة سيكون مع منتخب السعودية في كأس العالم

أكد جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي أن اللاعب سيكون، بنسبة كبيرة، موجودا مع الأخضر في كأس العالم الشهر المقبل.

وأوضح جراح الظفيري أن استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" في محكمة التحكيم الرياضية "كاس" لن يمنع فهد المولد من الغياب عن كأس العالم أو منعه من لعب كرة القدم.

وأشار الظفيري إلى أن فهد المولد لن يحضر جلسة الاستماع التي تعقد خلال الفترة المقبلة، مع لجنة "وادا"، وأن الأمر يختص بالمحامين فقط دون طلب لوجود اللاعب، وأكد أنه يعمل على مذكرة الرد خلال 10 أيام، كما أكد أن الجلسة يرجح أن تكون بعد نهاية كأس العالم.

وختم وكيل فهد المولد: "موقفنا سليم ولله الحمد، مثلما كان عند تقديمنا الاستئناف على القرار عند مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهو ما أيدته المحكمة".

وكان جراح الظفيري قد كشف عبر حسابه في موقع "تويتر" أن لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" استأنفت في محكمة التحكيم الرياضية "كاس" على قرار تخفيض عقوبة فهد المولد، لاعب نادي الشباب السعودي.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قررت الموسم الماضي إيقاف فهد المولد، رسميا، لمدة عام ونصف العام؛ بسبب تناوله مادة محظورة.

وقام محامي فهد المولد بتقديم استئناف على قرار إيقاف اللاعب من جانب لجنة الرقابة على المنشطات في 28 مارس 2022، حيث قدم التقارير الطبية الخاصة باللاعب، والموقعة من جانب طبيب نادي الاتحاد بسبب تلقيه العلاج.

قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي في أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب، والاكتفاء بفترة الثلاثة أشهر التي قضاها موقوفًا بعدما قدم أدلة تثبت اضطراره إلى تناول دواء يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضيًّا لمعاناته من مرض وراثي.