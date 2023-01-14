إصابة ديفيد أوسبينا القوية في مباراة الشباب والنصر (فيديو)
تعرض ديفيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشباب، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الـ13 للدوري السعودي، على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).
وجاءت إصابته القوية في الدقائق الأخيرة من مجريات المباراة، حيث كان يحاول إبعاد الكرة من أمام لاعب الشباب ليصطدم به بقوة ويسقط على الأرض.
وهرع أطباء فريق النصر لعلاج اللاعب الذي بدا أنه سقط بقوة على ذراعه، ليضطر رودي غارسيا، المدير الفني للنصر، إلى استبدال أوسبينا، الذي خرج من أرضية الملعب على نقالة، وظهر في أحد الفيديوهات التي نشرتها القناة الناقلة لمباريات المسابقة وهو يبكي من شدة الإصابة.
وأهدر النصر والشباب الفرص القليلة المتاحة خلال تعادل دون أهداف أبقى فريق كريستيانو رونالدو في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.
وغاب النجم البرتغالي مجددًا عن القمة في الملز، ومن المنتظر مشاركته في أول لقاء رسمي مع النصر أمام الاتفاق في الجولة المقبلة.
وتمسك النصر بالصدارة برصيد 30 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد أقرب منافسيه بعد فوزه 2-1 على الباطن في وقت سابق اليوم.
وتراجع الشباب إلى المركز الثالث ولديه 27 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على الهلال حامل اللقب والتعاون في الصراع الخماسي على اللقب.
وتألق الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس النصر في التصدي لأخطر محاولات الشباب صاحب الضيافة، خاصة ضربة كعب من المهاجم البولندي غريغور كريتشوفياك وتسديدة حسين القحطاني القوية في الشوط الأول.
وأهدر هداف الدوري أندرسون تاليسكا أخطر فرص النصر، وأبرزها حين انفرد بالحارس كيم سيونغ جيو في الدقيقة 63 لكنه سدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس الكوري الجنوبي.
وسجل الشباب هدفا قبل نهاية الوقت بدل الضائع من ضربة رأس الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لكنه ألغي للتسلل.