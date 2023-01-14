إصابة ديفيد أوسبينا القوية في مباراة الشباب والنصر (فيديو)

تعرض ديفيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشباب، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الـ13 للدوري السعودي، على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وجاءت إصابته القوية في الدقائق الأخيرة من مجريات المباراة، حيث كان يحاول إبعاد الكرة من أمام لاعب الشباب ليصطدم به بقوة ويسقط على الأرض.

وهرع أطباء فريق النصر لعلاج اللاعب الذي بدا أنه سقط بقوة على ذراعه، ليضطر رودي غارسيا، المدير الفني للنصر، إلى استبدال أوسبينا، الذي خرج من أرضية الملعب على نقالة، وظهر في أحد الفيديوهات التي نشرتها القناة الناقلة لمباريات المسابقة وهو يبكي من شدة الإصابة.