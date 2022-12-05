كأس آسيا 2027.. السعودية مرشحة وحيدة للاستضافة بعد انسحاب الهند

أعلن اتحاد الكرة الهندي انسحاب بلاده من المنافسة على ملف استضافة كأس آسيا 2027 ليتبقى العرض السعودي الوحيد للاستضافة، حيث سيتم حسم القرار بشكل رسمي في 1 فبراير المقبل.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه تلقى خطابا يفيد بانسحاب الهند من سباق استضافة كأس أمم آسيا 2027، وأن الدولة المتبقية فقط في السباق هي المملكة العربية السعودية، وسيتم منح حق الاستضافة رسميًا للمملكة في كونغرس الاتحاد الآسيوي الذي سيقام في البحرين بشهر فبراير المقبل.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين البطولة بمشاركة 24 منتخباً في يونيو ويوليو من العام المقبل، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب الرغبة في التخلص بشكل تام من جائحة كورونا.