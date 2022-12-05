كأس آسيا 2027.. السعودية مرشحة وحيدة للاستضافة بعد انسحاب الهند
أعلن اتحاد الكرة الهندي انسحاب بلاده من المنافسة على ملف استضافة كأس آسيا 2027 ليتبقى العرض السعودي الوحيد للاستضافة، حيث سيتم حسم القرار بشكل رسمي في 1 فبراير المقبل.
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه تلقى خطابا يفيد بانسحاب الهند من سباق استضافة كأس أمم آسيا 2027، وأن الدولة المتبقية فقط في السباق هي المملكة العربية السعودية، وسيتم منح حق الاستضافة رسميًا للمملكة في كونغرس الاتحاد الآسيوي الذي سيقام في البحرين بشهر فبراير المقبل.
وكان من المفترض أن تستضيف الصين البطولة بمشاركة 24 منتخباً في يونيو ويوليو من العام المقبل، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب الرغبة في التخلص بشكل تام من جائحة كورونا.
وكان الاتحاد الآسيوي قد فتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا في 31 مايو الماضي، وحدد مهلة حتى نهاية يونيو لاستقبال الرغبات، قبل أن يمددها حتى 15 يوليو.
وبحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027، فإن الرياض ستحظى ببناء ملعبين في القدية وشمال العاصمة، فيما ستحظى جدة ببناء ملعب جديد وكذلك شرق البلاد في الدمام.
ولم يسبق للسعودية استضافة البطولة منذ انطلاقتها في الخمسينيات الماضية، فيما استضافتها قطر مرتين 1988 و2011، بينما استضافتها إيران عامي 1968 و1976.
وتعتبر السعودية من الدول المتفوقة في البطولة، كونها فازت باللقب 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996 مقابل 4 مرات لليابان أعوام 1992 و2000 و2004 و2011 فيما فازت إيران أيضاً 3 مرات أعوام 1968 و1972 و1976 بينما نالت كوريا الجنوبية الكأس مرتين عامي 1956 و 1960 فيما اكتفت قطر بالفوز باللقب مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة 2019 التي جرت في الإمارات، ومعها في ذلك أستراليا 2015 والكويت 1980 والعراق 2007.