غضب هتان باهبري بعد استبداله في مباراة الهلال والشباب (فيديو)

عبر هتان سلطان باهبري لاعب نادي الشباب عن غضبه من قرار استبداله في مباراة الفريق أمام الهلال في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.

وقرر فيسنتي مورينو مدرب الشباب إخراج هتان باهبري وإشراك فهد المولد في الدقيقة 65.

وأظهر مقطع فيديو غضب باهبري من قرار استبداله في حين حاول زميله الحارس فواز القرني تهدئته.

وتقدم موسى ماريغا للهلال في الدقيقة 21 وتعادل كارلوس جونيور للشباب في الدقيقة 56.