مشادة بين عبدالرزاق حمدالله وعبدالعزيز البيشي (فيديو)

دخل المغربي عبدالرزاق حمدالله في مشادة كلامية مع زميله عبدالعزيز البيشي، بعد مباراة الاتحاد ضد أبها، التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي الفيديو الذي تم تداوله عقب المباراة، ظهر حمدالله وهو يعاتب البيشي ويوجه له اللوم على إحدى الهجمات في نهاية المباراة، حيث كان البيشي متاحًا لتسجيل الثالث ولكن حمدالله فضل التسديد، وظهر البيشي هو الآخر غاضبا ووجه بعض الكلمات بدوره إلى اللاعب المغربي، قبل أن يتدخل أحمد حجازي، مدافع الفريق، لاحتواء الموقف.