مشادة بين عبدالرزاق حمدالله وعبدالعزيز البيشي (فيديو)
دخل المغربي عبدالرزاق حمدالله في مشادة كلامية مع زميله عبدالعزيز البيشي، بعد مباراة الاتحاد ضد أبها، التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي الفيديو الذي تم تداوله عقب المباراة، ظهر حمدالله وهو يعاتب البيشي ويوجه له اللوم على إحدى الهجمات في نهاية المباراة، حيث كان البيشي متاحًا لتسجيل الثالث ولكن حمدالله فضل التسديد، وظهر البيشي هو الآخر غاضبا ووجه بعض الكلمات بدوره إلى اللاعب المغربي، قبل أن يتدخل أحمد حجازي، مدافع الفريق، لاحتواء الموقف.
وسجل هدفي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 21، ورومارينيو في الدقيقة 51، بينما أحرز صالح العمري هدف أبها الوحيد في الدقيقة 73.
ورفع الاتحاد رصيده بذلك إلى النقطة الـ24، في المركز الثاني، بينما تراجع أبها للمركز الثامن، برصيد 16 نقطة.
ولاحت أكثر من فرصة لاتحاد جدة، خاصة لحمد الله، لتوسيع الفارق، لكن النتيجة بقيت على حالها (2-1).
ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لحارس مرماه مارسيلو غروهي، الذي تصدى لركلة جزاء من سعد بقير، مع تألقه في المباراة بشكل عام.