أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري (فيديو)
سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.
وجاء الهدف في الدقيقة 60 برأسية رائعة من كهربا، الذي تابع الكرة في شباك محمد عواد.
ويشارك كهربا للمباراة الثانية على التوالي بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمدة 6 أشهر لعدم سداد الغرامة المالية المقررة ضد اللاعب من جانب محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وتبلغ مليوني دولار ونسبة الفوائد البنكية، منذ يونيو 2019.
ورحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.
وانضم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم رحل مجانا إلى الأهلي المصري في يناير 2020.
وفي الدقيقة 73 أضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي بعدما استقبل عرضية رائعة ليحولها إلى شباك الزمالك.
وفي الدقيقة 91 سجل محمد شريف الهدف الثالث للأهلي بعدما تلقى عرضية متقنة من الجهة اليسرى ليقابلها في شباك محمد عواد.
ويدخل الأهلي هذه القمة متصدرًا ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الفريق الأبيض رابعًا بـ26 نقطة.
وتلاقى الأهلي والزمالك في 124 مباراة بمسابقة الدوري المصري، نجح الأهلي في الفوز في 47 مناسبة، بينما استطاع الزمالك الانتصار في 27 مواجهة، وحسم التعادل 50 لقاءً.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين ببطولة الدوري بنتيجة 2/2 يوم 19 يونيو الماضي، بعدما سجل أشرف بن شرقي وشيكابالا للأبيض، ومحمد شريف وصلاح محسن للأحمر.