أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري (فيديو)

سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 60 برأسية رائعة من كهربا، الذي تابع الكرة في شباك محمد عواد.

ويشارك كهربا للمباراة الثانية على التوالي بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمدة 6 أشهر لعدم سداد الغرامة المالية المقررة ضد اللاعب من جانب محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وتبلغ مليوني دولار ونسبة الفوائد البنكية، منذ يونيو 2019.

ورحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.

وانضم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم رحل مجانا إلى الأهلي المصري في يناير 2020.