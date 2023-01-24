ترتيب الدوري المصري: غزل المحلة يزيد أوجاع الزمالك

حقق فريق غزل المحلة فوزا ثمينا على حساب الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وسجل غابريال أوروك الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وذلك بعد انفراد تام بعد ضرب خط الدفاع وصلت الكرة لأوروك ليقوم الأخير بإرسال كرة (لُب) مرت فوق حارس المرمى محمد عواد الذي خرج من مرماه لتسكن الكرة الشباك.

ثم أحرز أحمد النادري الهدف الثاني لغزل المحلة في الدقيقة 19 من عمر المباراة، بطريقة رائعة.