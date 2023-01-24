ترتيب الدوري المصري: غزل المحلة يزيد أوجاع الزمالك
حقق فريق غزل المحلة فوزا ثمينا على حساب الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري.
وسجل غابريال أوروك الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وذلك بعد انفراد تام بعد ضرب خط الدفاع وصلت الكرة لأوروك ليقوم الأخير بإرسال كرة (لُب) مرت فوق حارس المرمى محمد عواد الذي خرج من مرماه لتسكن الكرة الشباك.
ثم أحرز أحمد النادري الهدف الثاني لغزل المحلة في الدقيقة 19 من عمر المباراة، بطريقة رائعة.
وفي الدقيقة 62 قلص أحمد سيد "زيزو" الفارق للزمالك بهدف أول من ركلة جزاء في الدقيقة 62.
وسعى الفريق الأبيض طوال أحداث الشوط الثاني لإدراك التعادل، ولكن حارس المحلة وقف لكرات لاعبي الأبيض بالمرصاد.
وظل نادي الزمالك من دون انتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في بطولة الدوري.
بهذه النتيجة، وصل رصيد غزل المحلة إلى النقطة 25 في المركز السابع، بينما توقف رصيد الزمالك عن النقطة 26 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري.