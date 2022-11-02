شيكابالا وبخه وتوجه لعدم تجديد عقده.. تفاصيل أزمة إمام عاشور

وتابع حتحوت "مصدر في الزمالك أكد لنا أن اللاعب اعتاد التأخر عن التدريبات أخيرًا، وظهر بشكل فيه عدم مبالاة في تدريب الزمالك أمس فقام محمود عبدالرازق (شيكابالا)، قائد الفريق، بتوبيخ إمام عاشور، وتطور الأمر إلى مشادة عنيفة بينهما، أسفرت عن إصدار قرار باستبعاد إمام من مباراة إنبي".

وأردف "غادر إمام عاشور المران وقرر جيسوالدو فيريرا وأمير مرتضى منصور استبعاده بقرار تأديبي، دون أن يخرج قرار بالتحقيق أو الإيقاف، المؤكد أن إمام عاشور سليم تمامًا ولا يعاني من أي إصابة".

وشدد "المفاجأة بحسب مصدر في الزمالك هناك تجاه قوي لعدم تعديل تعاقد اللاعب أو حتى تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، النادي يرى أن اللاعب يسير في تجاه خاطئ ويرفض كل محاولات تعديل مساره الخاطئ وهو ما يجعل استمراه مع الفريق ضرره أكثر من نفعه، وهذا نصًّا ما قاله لنا مصدر مسؤول داخل النادي، ولا نختلف على قيمة اللاعب الفنية وموهبته، ولكن ربما نتكلم على أن اللاعب محتاج بعض الانضباط التكتيكي داخل الملعب، وأن المجهود الوفير يحتاج لتوجيهه لمصلحة الفريق، وهذا ما أكده فيريرا في مؤتمر صحفي من قبل، وهذا ليس معناه أن النهاية قريبة بين اللاعب وناديه ولكنها من ضمن احتمالات قائمة".

وفاز الزمالك في أول مباراتين بالدوري المصري على سموحة وسيراميكا كليوباترا.

وشارك إمام عاشور في مواجهة الزمالك الأخيرة في الدوري ضد سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين، وشهدت صناعة إمام عاشور للهدف الأول والذي سجله سيف الجزيري اللاعب التونسي.

إمام نشر في ستوري عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة من تواجده في أحد صالونات الحلاقة، وظهر بمظهر مختلف وجديد بشعر أصفر اللون، وذلك قبل مواجهة إنبي في الدوري.