الحكومة البريطانية: كاميرون سيواصل نهجنا إزاء حرب غزة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون سيلتزم بنهج الحكومة الحالي تجاه التحديات العالمية، ومنها ما يتعلق بالصين والصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث للصحفيين: "بكل وضوح، رئيس الوزراء ووزير الخارجية متفقان على (مواصلة) نهجنا إزاء الصراع بين إسرائيل وغزة".

وردا على سؤال عما إذا كان سيكون هناك أي تغيير في النهج البريطاني تجاه الصين بعد تولي كاميرون منصبه، قال المتحدث: "سنواصل نهجنا الثابت تجاه الصين".

وتأتي عودة كاميرون غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة جرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق.

وشغل ديفيد كاميرون البالغ من العمر 57 عامًا، منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 2010 إلى عام 2016، واستقال بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عندما خرج التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.