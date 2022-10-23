هوكستين: لبنان وإسرائيل يوقعان "الاتفاق البحري" الخميس المقبل

قال الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكستين، إن البلدين سيوقعانه يوم الخميس المقبل، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية.

وأكد هوكستين وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "سيشارك في حفل التوقيع، الذي سيوقع عليه الطرفان بشكل منفصل".

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه من المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس المقبل، للموافقة النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يليها توقيع الاتفاق البحري.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، رفضت محكمة إسرائيلية الالتماسات المقدمة من منظمات يمينية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وقدمت هذه الالتماسات منظمتا "لافي" و"كوهيليت" ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، وطالبت بطرح الاتفاق على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي.

وتنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل، مهلة استعراض الاتفاق في الكنيست، وبعد ذلك سيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد المصادقة عليه بشكل نهائي.

يذكر أن إسرائيل ولبنان أكدتا قبولهما بمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي أعدها الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين، كما مرر المجلس الوزاري والأمني الإسرائيلي المصغر "كابينت" الاتفاقية بأغلبية أعضائه.