اكتشاف 35 جثة لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلي شمال غزة
اكتشف فلسطينيون، الثلاثاء، عشرات الجثث لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وأخفاهم في أكياس بلاستيكية سوداء تحت أكوام من القمامة والركام.
وأفاد شهود عيان من شمال قطاع غزة أنهم عثروا بالصدفة على أكياس بلاستيكية سوداء متشابهة وكان المكان تفوح منه رائحة كريهة، وعندما فتحوا أحد الأكياس وجدوا بداخلها جثثاً بعضها متحلل.
وأضاف شهود العيان لـ"إرم نيوز": "قمنا بفتح باقي الأكياس وكان عددها تقريبًا 35 كيس وكان يتواجد بداخل كل كيس جثة لأحد الأشخاص الذين أعدمهم الجيش الإسرائيلي بعد أن قام باعتقالهم، في جريمة مروّعة لا يمكن تخيّل بشاعتها".
وتابعوا: يظهر ذلك من خلال المرابط البلاستيكية التي تم تقييد أيديهم وأرجلهم بها بالإضافة إلى الأقمشة التي عصبوا أعينهم بها، حيث تؤكد كل هذه الأدلة على أن ما جرى هو جريمة اعدام ميدانية لأسرى محتجزين لم يشكلوا خطرًا على الجيش.
وأوضح شهود العيان أن بعض الصحفيين المتواجدين في المكان قاموا بتصوير جثة كل شخص على حدا والاحتفاظ بها، حتى يتسنى لذويهم التعرف عليهم في حال تم مراجعة الصور.
ولفت شهود العيان إلى أنهم قاموا وبجهد ذاتي بحفر مقبرة جماعية قريبة من مكان العثور عليهم، وجرى دفنهم بداخلها، مشيرين إلى عدم توفر منظومة صحية للقيام بهذا الدور أو استقبالهم ومحاولة تشريح جثامينهم.