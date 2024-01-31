اكتشاف 35 جثة لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلي شمال غزة

اكتشف فلسطينيون، الثلاثاء، عشرات الجثث لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وأخفاهم في أكياس بلاستيكية سوداء تحت أكوام من القمامة والركام.

وأفاد شهود عيان من شمال قطاع غزة أنهم عثروا بالصدفة على أكياس بلاستيكية سوداء متشابهة وكان المكان تفوح منه رائحة كريهة، وعندما فتحوا أحد الأكياس وجدوا بداخلها جثثاً بعضها متحلل.