وفد لبناني يزور سوريا لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

ووفق حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، يضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الأشغال العامة والنقل، والمدير العام للأمن العام، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط.

كما يضم الوفد رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش اللبناني، المقدم البحري عفيف غيث.

والسبت الماضي، قال مسؤول لبناني، إن الرئيس ميشال عون أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، خلال محادثات ثنائية، حرص لبنان على "بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية".

وكان إلياس بو صعب، تفاوض نيابة عن لبنان في المحادثات غير المباشرة بخصوص الحدود البحرية مع إسرائيل.