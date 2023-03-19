بعد موجة اغتيالات.. الداخلية العراقية تُسلح التجار والمقاولين وصاغة الذهب

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن منح 4 فئات إجازات حمل وحيازة السلاح الناري، ما يعطي مؤشراً على تراجع الوضع الأمني في البلاد، خاصة بعد موجة الاغتيالات الأخيرة.

وقالت الداخلية، في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار؛ نظراً لطبيعة الأعمال المناطة بهم".

وأضافت أن "الفئات المشمولة، هم التجار الحاصلون على هوية غرفة التجارة، من الدرجتين الأولى والثانية، والمقاولون، من الدرجتين الأولى والثانية، بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين، والصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، موضحا أن "أصحاب محال منافذ تسليم الرواتب مشمولون أيضاً بعد تأييد ذلك من قبل شركة كي كارد".