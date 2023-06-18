اليمن.. "سباق يومي" ضحيته الأطفال لتأمين ماء نظيف

"تؤلمني يداي وظهري بسبب حمل الغالونات الممتلئة بالماء كل يوم"، بهذه الكلمات يُعبّر الفتى اليمني سليم محمد، عن معاناته في جلب الماء لعائلته المكونة من 9 أفراد.

"سليم" البالغ من العمر 14 عامًا يغادر كل فجر مع والده وأشقائه الثلاثة، لتحصيل الماء من صهريج يبعد عن المنزل نحو كيلو متر ، ليقف مع آخرين في طوابير لساعات عديدة.

يأمل الفتى المنحدر من مدينة تعز جنوب غرب اليمن، في العودة قبل بدء دوام مدرسته، بعد تأمين الماء في أحد أفقر بلدان دول شبه الجزيرة العربية التي أنهكتها حرب طاحنة لأكثر من 8 سنوات.

ويضيف في حديث لوكالة "فرانس برس": "نستيقظ صباحًا ونخرج حتى في الليل لجلب القليل من الماء للحمام، نقف في طابور مع الناس، حتى مياه الشرب نقف في طابور للحصول عليها".

وخلال 8 سنوات من الحرب أصبح اليمنيون في سباق يومي للحصول على ماء نظيف، ويقطعون لأجله مسافات طويلة في رحلة لا تخلو من المخاطر، وغدا الحمل الأكبر على الأطفال في هذه المهمة؛ ما يعيقهم عن الذهاب إلى المدرسة.

وتسبب التغير المناخي والحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في تفاقم أزمة المياه في البلاد، خصوصًا أن كثيرًا من المنشآت تعرضت للتدمير جراء النزاع، بحسب خبراء ومنظمات إغاثية.