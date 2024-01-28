حكومة اليمن: استهداف ميليشيا الحوثي لناقلة النفط "استهتار"

واستدلّ الإرياني، بهذه الحادثة، والتي استهدف فيها الحوثيون، بشكل مباشر ناقلة نفطية في خطوط الملاحة الدولية، وكيف كانت تستخدم طيلة سنوات سابقة ملف خزان النفط العائم صافر، لابتزاز وتهديد العالم، والتلاعب به خدمةً لمصالحها.

ودعا الوزير اليمني، المجتمعين الأممي والدولي، بالمسارعة لتقديم كافة الدعم للحكومة الشرعية، لا سيما (سياسياً واقتصادياً وعسكرياً) لاستعادة الدولة، وتحرير كامل التراب اليمني، والذي سُينهي ذلك، هجمات الميليشيات الحوثية، للسفن التجارية والناقلات والنفطية، وتهديدها للملاحة البحرية.

وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، نشرته في وقت متأخر من مساء السبت -حسب التوقيت المحلي لليمن-، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تعرض السفينة (M/V Marlin Luanda)، والمملوكة لجز مارشال، الجمعة، لضربة حوثية عبر صاروخ باليستي مضاد للسفن (ASBM) في خليج عدن.

وذكر البيان: "وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، اندلع حريق كبير في إحدى عنابر الشحن، استجابت كل البحرية الأمريكية والفرنسية والهندية، والذين سارعوا في تقديم مواد مهمة لمكافحة الحرائق، ومساعدة الطاقم المدني، مما ساهم ذلك في اخماد الحريق".

وأشارت المركزية الأمريكية، إلى أن "السفينة (مارلين لواندا)، كانت وقت استهدافها تقوم بنقل شحنة من (النفتا) للاستخدام التجاري، وهو عبارة عن خليط هيدروجين سائل شديد الاشتعال"، لافتةً إلى عدم تعرض أيٍ من طاقم السفينة المكون من 23 شخص 22 هندياً وبنجلاديشي واحد، لأي إصابات، كما أن السفينة ما زالت صالحة للإبحار، وقد عادت إلى مسارها السابق".

ونوه بيان المركزية الأمريكية، إلى أن هذه "الأعمال غير القانونية، لا علاقة لها بالنزاع في غزة، وليس للسفينة ولا لطاقمها أي انتماء لإسرائيل"، مشيرةً إلى أن استهداف الحوثيين للسفن بشكل عشوائي في البحر الأحمر "أثرت على أكثر من 40 دولة حول العالم"،