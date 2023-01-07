اليمن.. "حلف قبائل حضرموت" يقرر تعزيز صفوفه بـ 10 آلاف مُجند

وأكد الحلف "دعمه وإسناده ووقوفه خلف العميد عامر بن حطيان النهدي، أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى، وتشكيل لواء من أبناء حضرموت على وجه السرعة تحت قيادته، ليتمكن من تنفيذ مهامه على أكمل وجه".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أصدر، أواخر الثلث الأول من الشهر الماضي، قرارا قضى بعزل العميد الركن يحيى أبو عوجاء من رئاسة أركان المنطقة العسكرية الأولى، وتعيين العميد الركن عامر بن حطيان عوضا عنه.

وأكدت قبائل حلف حضرموت، في سياق بيانها، "وقوفها ودعمها وإسنادها للعميد الركن عبدالله بن حبيش الصيعري المدير العام للأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت".