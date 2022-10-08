اليمن.. إصابة 8 مدنيين في قصف حوثي في تعز

أصيب 8 مدنيين يمنيين اليوم السبت في قصف جوي شنته مليشيات الحوثيين، استهدف سيارة مدنية في مديرية مقبنة، شمال محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثيين، استهدفت سيارة مدنية تقل 8 أشخاص على متنها في عزلة "المجاشعة" في مديرية مقبنة، المتاخمة لمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة جميع الركاب، حالة 6 منهم خطيرة.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن الركاب كانوا في طريقهم إلى مديرية "حيس" جنوب محافظة الحديدة، التي نقلوا إليها لاحقا لتلقي العلاج.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة تعز يوم أمس الجمعة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيات الحوثيين، على إثر محاولات الأخيرة تنفيذ عمليات تسلل وهجمات على مواقع القوات الحكومية.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات محور تعز العسكري، التابع للجيش اليمني، تمكنه والمقاومة الشعبية المساندة له أمس الجمعة من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثيين في جبهة "الشقب" جنوب شرق مدينة تعز، مركز المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت أمس الجمعة، في منطقة "العريش" في مديرية صبر الموادم، في حين شنت مليشيات الحوثيين قصفا مدفعيا استهدف مناطق مأهولة بالسكان في الأحياء الشرقية من مدينة تعز، ومناطق في مديرية مقبنة، شمال المحافظة.