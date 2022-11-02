مقتل طفل وإصابة مدنيين بقصف حوثي استهدف أحياء سكنية في جنوب اليمن

استهدفت ميليشيات الحوثي، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، بقذائف الهاون والمدفعية عددا من القرى السكنية في محافظة لحج جنوب اليمن.

وأسفر القصف الحوثي المدفعي للقرى السكنية، عن مقتل طفل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء، فضلا عن التسبب بأضرار مادية متفاوته في ممتلكات المدنيين.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة "درع الجنوب": "أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية، على استهداف القرى السكنية بقذائف الهاون والمدفعية في مديرية الحد ومديرية المسيمير في محافظة لحج".

وأفاد "درع الجنوب"، عن "استشهاد الطفل إيهاب مالك قاسم (6 أعوام)، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء، جراء القصف المدفعي الذي شنته ميليشيات الحوثي على قرى بمنطقة حبيل حنش بمديرية المسيمير".

وتابع: "وفي جبهة الحد، عاودت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قصف القرى في منطقة ال الحيد"، مشيرا إلى أن القصف الحوثي تسبب بأضرار مادية في عدد من المنازل والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، مساء الثلاثاء، عن ضبطها لخلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن "الخلية الإرهابية، التي تم ضبطها والقبض عليها، كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية، تستهدف عددا من قيادات المحافظة من بينها المحافظ عوض بن الوزير، ومجموعة من قيادات التحالف العربي، وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية".