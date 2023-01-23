اليمن.. مقتل جندي بتفجير عبوة ناسفة في أبين‎‎

قتل جندي وأصيب 4 آخرون من القوات الجنوبية في اليمن، الاثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بآلية عسكرية، أثناء مرورها في وداي عويمران بمحافظة أبين جنوب البلاد.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن "الجندي في اللواء الثالث مشاة، فرحان جمال الحالمي، قتل، وأصيب 4 آخرون، بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية".

وعلى إثر ذلك، شنت القوات الجنوبية حملة أمنية استهدفت عددًا من المطلوبين أمنيًا في مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين، التي تشهد منذ أشهر حملة أمنية وعسكرية واسعة لتطهيرها من عناصر إرهابية.