اليمن.. مقتل جندي بتفجير عبوة ناسفة في أبين
قتل جندي وأصيب 4 آخرون من القوات الجنوبية في اليمن، الاثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بآلية عسكرية، أثناء مرورها في وداي عويمران بمحافظة أبين جنوب البلاد.
وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن "الجندي في اللواء الثالث مشاة، فرحان جمال الحالمي، قتل، وأصيب 4 آخرون، بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية".
وعلى إثر ذلك، شنت القوات الجنوبية حملة أمنية استهدفت عددًا من المطلوبين أمنيًا في مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين، التي تشهد منذ أشهر حملة أمنية وعسكرية واسعة لتطهيرها من عناصر إرهابية.
في الأثناء، أصدرت عمليات محور أبين العسكري بيانًا صحفيًا مقتضبًا، نشره الموقع الرسمي للقوات الجنوبية، نفت فيه ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار عن "حدوث اشتباكات بين القوات المسلحة الجنوبية والقبائل، أو حصار إحدى المناطق السكنية في مديرية مودية".
وأشارت إلى أن "القوات الجنوبية تنفذ عمليات مطاردة للعناصر الإرهابية إثر تعرضها لكمين مسلح، حيث إن الكمين جاء عقب إسعاف مصابي الحادث الإرهابي بوادي عويمران".
وأفاد مصدر أمني لـ"إرم نيوز" بأن "وساطة قبلية تدخلت لاحقًا، والتزمت لقيادة الحملة الأمنية بتسليم عدد من المطلوبين، لنزع فتيل التوتر الذي نجم عن ممانعة بعض الشخصيات القبلية تسليم مطلوبين من المنتسبين لها".
وشهدت محافظة أبين نحو 10 هجمات خلال شهر تقريبًا، في مناطق مودية والمحفد ووادي عويمران، وسط استمرار حملة أمنية وعسكرية كبرى أطلقتها القوات الجنوبية قبل أشهر تحت مسمى "سهام الشرق" لتطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية، التي ظلت لسنوات تتخذ من أبين معقلًا رئيسيًا لها.