مقتل 3 جنود يمنيين بهجومين لمسيّرات حوثية في الجوف والضالع

قتل 3 جنود يمنيين وأصيب 10 آخرين، في هجومين جويين منفصلين، نفذتهما مليشيا الحوثي، الاثنين، على مواقع عسكرية تابعة لقوات الجيش اليمني، في محافظتي الجوف والضالع.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، لـ"إرم نيوز" أن مليشيا الحوثي شنّت هجومًا بواسطة الطيران المسيّر، على مواقع تسيطر عليها وحدات اللواء التاسع من قوات حرس الحدود، شمالي مديرية خبّ والشعف بمحافظة الجوف، أقصى شمال البلاد، قرب الحدود اليمنية السعودية.

وبحسب المصادر، فقد أدى الهجوم إلى مقتل جنديين من أفراد اللواء التاسع، وإصابة 7 آخرين بإصابات مختلفة، حالة اثنين منهم خطيرة.

ويأتي هذا الهجوم عقب ساعات من عملية مماثلة، نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي، على أحد مواقع قوات اللواء الأول مشاة بمحافظة الضالع، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي لوزارة الداخلية اليمنية، إن الهجوم الحوثي، أسفر عن مقتل جندي من أفراد اللواء، وإصابة 3 آخرين.