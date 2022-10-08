اليمن .. ميليشيات الحوثيين تشن قصفًا مدفعيًا على الأحياء السكنية في تعز

شنت ميليشيات الحوثيين، اليوم الجمعة، قصفًا مدفعيًا عنيفًا على عدد من القرى والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين، في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

واندلعت على إثر ذلك الهجوم، مواجهات ميدانية واشتباكات مسلحة عنيفة، بين الميليشيات الحوثية من جهة، وقوات الجيش اليمني من جهة أخرى.

بالتزامن، حاولت ميليشيات الحوثيين، التسلل إلى مواقع تمركز قوات الجيش اليمني، وتنفيذ هجوم مباغت، إلا أن القوات اليمنية، تمكنت من إحباط ذلك الهجوم، وإفشال محاولة التسلل.

وقالت مصادر ميدانية لـ"إرم نيوز"، إن "ميليشيات الحوثيين، شنت قصفًا مدفعيًا، على قرى عزلة اليمن، بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز".

وأفادت المصادر بأن "عناصر ميليشيات الحوثيين، المتمركزة في تباب السلال والجعشة وسوفتيل، قصفت كذلك بمختلف الأسلحة، الأحياء السكنية شرق مدينة تعز".

وذكرت المصادر أن عملية القصف الحوثية على الأحياء السكنية، خلقت حالة من الهلع والخوف بين صفوف الأهالي.

في غضون ذلك، قالت مصادر ميدانية إن "اشتباكات عنيفة، تدور بين قوات الجيش اليمني، وميليشيات الحوثيين، على إثر عملية تسلل لعناصر حوثية، باتجاه مواقع الجيش، في منطقة العريش بمديرية صبر الموادم جنوب شرق محافظة تعز".

وأكد المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "مدفعية الجيش، تدك مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية الإيرانية، على إثر عملية استهداف، تشنها الميليشيات لقرى آهلة بالسكان، في مديرية مقبنة".

ولفت البيان العسكري إلى أن "قوات الجيش مسنودًا بالمقاومة الشعبية، خاضت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية، في منطقة العريش بمديرية صبر الموادم".