مقتل وإصابة 8 حوثيين إثر خلافات على "حصص التغذية" في تعز



أكد تقارير إعلامية يمنية، يوم الإثنين، مقتل وإصابة 8 حوثيين إثر خلافات نشبت بين مجموعتين تابعتين للمليشيا في تعز بسبب "حصص التغذية".

وقالت التقارير، إن المواجهات التي اندلعت في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وقعت بين مجموعة يقودها القيادي الحوثي عبدالرحمن الجرزي، ومجموعة يقودها القيادي الذي يدعى سامي نصر أحمد، والمكنى بـ"أبو الكرار" وهو المشرف على المنطقة.

واندلعت المواجهات، التي نجم عنها مقتل عنصرين وجرح 2 آخرين من أتباع المجموعة الأولى، وإصابة 4 عناصر من الطرف الآخر، بسبب منع وصول التغذية عن مجموعة "أبو الكرار"، في ظل صراع متجذر بين مجاميع الميليشيات الحوثية على تقاسم حصص التغذية.

وعلى صعيد المواجهات القتالية بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، فقد اندلعت في محافظة تعز، مساء الإثنين، مواجهات بين الطرفين، تكبدت فيها المليشيات خسائر متعددة، بحسب مصادر من الجيش اليمني.

وقالت مصادر ميدانية إن "قوات الجيش اليمني، تمكنت من إحباط هجوم عسكري نفذته ميليشيات الحوثي، حاولت من خلاله الإغارة والسيطرة على مواقع عسكرية تابعة لقوات الجيش في منطقة جبل هان غرب مدينة تعز".