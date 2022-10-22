اليمن.. مقتل 4 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة شرق أبين



قُتل 4 جنود من أفراد "القوات الجنوبية المسلحة"، اليوم السبت، في انفجار عبوّة ناسفة، استهدفت دورية عسكرية في مديرية المحفد، شرق محافظة أبين، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن عناصر تنظيم القاعدة، فجّروا عبوّة ناسفة كانوا قد زرعوها في أحد الطرق الفرعية بمدينة المحفد، مركز مديرية المحفد، أثناء مرور عربة عسكرية من قوات اللواء الثالث دعم وإسناد، ما أدى إلى مقتل 4 جنود.

وذكرت مصادر أخرى، أن الانفجار استهدف عربة تقل قائد عمليات الكتيبة الثالثة لدى قوات الدعم والإسناد، إحدى التشكيلات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الجنوبية، ما أدى إلى مقتله وإلى جواره 3 من مرافقيه.

ومنذ إعلان القوات المسلحة الجنوبية، سيطرتها على مركز مديرية المحفد، شرق محافظة أبين، من عناصر تنظيم القاعدة، قبل نحو أسبوعين، لجأ التنظيم "الإرهابي" إلى شن هجمات خاطفة ضد القوات الجنوبية، في مناطق متفرقة من المحفد، أسفرت عن قتلى وجرحى.

وكانت القوات الجنوبية المسلحة، قد أحبطت، يوم الخميس الماضي، محاولة تسلل فاشلة، شنها مسلحون من عناصر تنظيم القاعدة، نحو مواقع تسيطر عليها قوات الحزام الأمني بين مديريتي المحفد ومودية، شرق محافظة أبين.

وأعلنت القوات المسلحة الجنوبية، في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سيطرتها الكاملة على مديرية المحفد، آخر مديريات محافظة أبين، في مرحلة رابعة ضمن عملية عسكرية تدعى "سهام الشرق" أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في أغسطس/ آب المنصرم، لتطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون.