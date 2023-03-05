اليمن.. اكتشاف جثامين 3 جنود في محيط منزل في عدن‎‎

عثرت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأحد، على جثامين 3 جنود، مدفونة في محيط منزل القيادي العسكري السابق في الحرس الرئاسي أمجد خالد مديرية دار في مديرية سعد شمال المحافظة.

وكشف مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني، في تصريح صحفي أورده الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة "درع الجنوب"، تفاصيل الوصول إلى موقع دفن الجنود.

وقال الذرحاني إنه خلال تحقيقات للشرطة مع أحد المطلوبين أمنيا، كشف عن وجود 3 جثامين، لجنود تمت تصفيتهم وإخفاء الجثث في محيط منزل المدعو أمجد خالد.