إغلاق شوارع رئيسية في عدن احتجاجاً على تردي الأوضاع

أغلق مواطنون يمنيون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، عدداً من الشوارع الرئيسية، وأحرقوا إطارات السيارات لمنع عبور المركبات.

جاء ذلك احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في المدينة، خلال الأيام القليلة الماضية، التي شهدت غياباً شبه تام للخدمات، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظل الحر المتزايد في الصيف.

كما أعرب المحتجون عن استيائهم وغضبهم، حيال انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع باهظ في السلع الأساسية المختلفة.