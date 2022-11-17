اليمن.. استهداف قيادات أمنية بعبوة ناسفة في المحفد‎‎

أصيب ثلاثة جنود على الأقل من قوات الحزام الأمني، بتفجير استهدف قيادات أمنية، صباح الخميس، في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأفادت مصادر محلية بانفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق رئيس في أثناء مرور قائد قوات الطوارئ بالحزام الأمني فهد المرفدي، وقائد كتيبة في اللواء الثالث دعم وإسناد سمير المشوشي وعدد من الأطقم العسكرية.