اليمن.. استهداف قيادات أمنية بعبوة ناسفة في المحفد
أصيب ثلاثة جنود على الأقل من قوات الحزام الأمني، بتفجير استهدف قيادات أمنية، صباح الخميس، في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.
وأفادت مصادر محلية بانفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق رئيس في أثناء مرور قائد قوات الطوارئ بالحزام الأمني فهد المرفدي، وقائد كتيبة في اللواء الثالث دعم وإسناد سمير المشوشي وعدد من الأطقم العسكرية.
وذكرت أن التفجير أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من مرافقي المرفدي، إصابات متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجاء التفجير بعد ساعات من هجوم مسلح شنته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة استهدف حاجزًا أمنيًّا لقوات الحزام بالقرب من ثانوية المحفد، سقط على إثرها قتلى وجرحى.
وتقود قوات الحزام الأمني منذ أسابيع، حملة أمنية واسعة لتطهير مديرية المحفد من عناصر التنظيمات الإرهابية الفارة من عدد من مديريات محافظة أبين.