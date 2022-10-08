"الانتقالي الجنوبي" يحذر الحكومة اليمنية من عدم الالتزام بتوفير وقود الكهرباء

حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم السبت، الحكومة اليمنية من عدم الإيفاء بوعودها في توفير متطلبات تشغيل التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري المنعقد في عدن، بحضور ممثلي المجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية، إن "هناك تباطؤا من قبل رئيس الوزراء وعدم التزام الحكومة اليمنية في الإيفاء بوعودها في توفير متطلبات تشغيل الكهرباء في عدن".

وهددت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي باللجوء إلى "خيارات ستبقى مفتوحة أمام المجلس الانتقالي وشعب الجنوب"، في حال عدم توفّر متطلبات تشغيل التيار الكهربائي، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ أيام، تزايدًا في معدل انطفاء التيار الكهربائي، يصل إلى أكثر من 18 ساعة على نحو متفرق خلال اليوم الواحد، وسط ارتفاع درجات الحرارة؛ بسبب نفاد مادة الديزل المشغلة لمحطات توليد الكهرباء.

وأعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، يوم الجمعة، بدء الخروج التدريجي لعدد من محطات التوليد؛ بسبب نفاد وقود الديزل، مناشدة كافة الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتزويد محطات الكهرباء قبل خروج ما تبقى من محطات التوليد.

وقالت مصادر في كهرباء عدن، لـ "إرم نيوز"، إن الجهات الحكومية استدانت، يوم الجمعة، من إحدى الشركات المحلية المتخصصة في الخدمات النفطية ألفيْ طن من مادة الديزل، يكفي لتشغيل محطات توليد الكهرباء لمدة يومين فقط، ما يهدد بخروج خدمة التيار الكهربائي في عدن خلال ساعات يوم غد الأحد.

وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقع وزير الكهرباء والطاقة اليمني، مانع بن يمين، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، اتفاقية منحة مشتقات نفطية مقدمة من المملكة بقيمة 200 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" حينها أن الاتفاقية ستوفر 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية للبلاد، ما سيعمل بشكل مباشر "في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".