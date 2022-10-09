اليمن.. قتلى وجرحى بتفجير عبوتين بمعسكر "عومران" في أبين

قتل 4 عناصر من القوات الجنوبية، اليوم الأحد، إثر تفجير عبوتين ناسفتين في مدخل معسكر "عومران" بمحافظة أبين.

وذكرت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" أن "4 قتلى و 3 جرحى على الأقل سقطوا بانفجار عبوتين تم زرعهما من قبل عناصر تنظيم القاعدة، الذي تشن القوات الجنوبية عملية عسكرية ضده منذ أسابيع في محافظة أبين".

ويقع معسكر "عومران" في مدخل مديرية "مودية" بمحافظة أبين، وسبق للقوات الجنوبية أن سيطرت عليه، إلا أن مصادر عسكرية تتحدث عن وجود بعض الجيوب المتبقية في ضواحي المدينة.

وجاء التفجير بعد يوم من إعلان القوات الجنوبية الدخول إلى مركز مديرية "المحفد" في المحافظة ذاتها، في إطار العملية العسكرية "سهام الشرق".

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الجنوبية المقدم محمد النقيب أن الوحدات العسكرية والأمنية "نفذت يوم السبت، المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق، وأحكمت السيطرة على مركز مديرية المحفد، مع اتخاذ جميع تدابير التأمين للمنطقة".