من هو شائع الزنداني وزير خارجية اليمن الجديد؟

يمتلك شائع الزنداني، وزير خارجية اليمن الجديد، خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي والسياسي، على مدار أكثر من 3 عقود، في عهد دولتين مختلفتين.

وتقلّد شائع الزنداني منصب نائب وزير الخارجية في "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" جنوبي اليمن سابقًا.

وبعد الوحدة اليمنية بين الجنوب والشمال، وإعلان الجمهورية اليمنية، أصبح الزنداني سفيرًا للجمهورية، في بريطانيا وإيطاليا والأردن، بين أعوام 2006 و 2014.

ولاحقاً، تم تعيين الزنداني سفيراً غير مقيم في 3 دول هي اليونان وألبانيا وصربيا.

وعمل الوزير الجديد، المولود بمديرية جحاف بمحافظة الضالع، مندوبًا لليمن لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، فضلًا عن عمله في البعثات اليمنية في كل من العراق وسويسرا.

وخلال مشواره العملي، حصل الزنداني على شهادة الدكتوراه في القانون، إضافة إلى الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية والسياسية.

وسبق أن شغل في مسيرته الدبلوماسية، منصب القنصل اليمني لدى السعودية، قبل أن يصبح سفيرًا لبلاده فيها منذ أواخر 2016.

وإلى حين تعيينه في منصب وزير الخارجية اليمنية وشؤون المغتربين، كان الزنداني مندوب اليمن الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، منذ مطلع 2017.

ويحظى الدبلوماسي اليمني، بتجربة في المجال الأكاديمي، كما كانت له مشاركات في عضوية العديد من المنظمات الاجتماعية والمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة، وفق ما تذكره وسائل إعلام محلية.