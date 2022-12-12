اليمن.. مقتل طفل إثر استهداف مسيّرة حوثية مدرسة في محافظة حجة

أفادت وسائل إعلام يمنية، أن طفلًا قتل وأصيب آخران يوم الإثنين، إثر استهداف طائرة حوثية مسيّرة، مدرسة في محافظة حجة شمال البلاد.

ونقلت صحيفة "الثورة" التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، عن مصادر محلية قولها، إن "الطائرة المسيّرة التابعة لمليشيات الحوثيين، قصفت مدرسة (السلام) بقرية الدير في مديرية حيران شمال غرب محافظة حجة".

وأضافت المصادر أن استهداف المدرسة "أدى إلى مقتل طفل يبلغ 11 عامًا، وإصابة اثنين آخرين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام".