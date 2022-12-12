اليمن.. مقتل طفل إثر استهداف مسيّرة حوثية مدرسة في محافظة حجة
أفادت وسائل إعلام يمنية، أن طفلًا قتل وأصيب آخران يوم الإثنين، إثر استهداف طائرة حوثية مسيّرة، مدرسة في محافظة حجة شمال البلاد.
ونقلت صحيفة "الثورة" التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، عن مصادر محلية قولها، إن "الطائرة المسيّرة التابعة لمليشيات الحوثيين، قصفت مدرسة (السلام) بقرية الدير في مديرية حيران شمال غرب محافظة حجة".
وأضافت المصادر أن استهداف المدرسة "أدى إلى مقتل طفل يبلغ 11 عامًا، وإصابة اثنين آخرين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام".
وطبقًا لأحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن أكثر من 11 ألف طفل يمني، قتلوا أو شوّهوا نتيجة الأحداث الجارية في البلد، منذ العام 2015، بمعدل 4 أطفال خلال اليوم الواحد، حسب الحوادث التي تحققت منها الأمم المتحدة.
وكانت المدير التنفيذي لمنظمة "يونيسف"، كاثرين راسيل، قد قالت عقب زيارتها الأخيرة لليمن، إن "آلاف الأطفال فقدوا أرواحهم، وهناك مئات الآلاف غيرهم لا يزالون معرضين لخطر الوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، أو بسبب الجوع".