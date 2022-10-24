الحكومة اليمنية تناقش تنفيذ قرار "مجلس الدفاع" بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

ناقشت الحكومة اليمنية الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، يوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتداول الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني برفع مقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني "بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع"، وفقا لوكالة "سبأ".

ووجه عبدالملك باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار عبد الملك إلى "حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية من هذا القرار".