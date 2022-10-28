مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار قنبلة في تعز‎‎

قتل شخص وأصيب آخر، مساء الخميس، كانا على متن دراجة نارية، إثر انفجار قنبلة يدوية سقطت من أحدهما، في محافظة تعز وسط اليمن.

وقالت شرطة تعز عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار كان بسبب قنبلة سقطت من أحدهما أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في حارة الكهرباء القديمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية، بأن شابا يُدعى" باسم القدسي" ويعتقد بأنه جندي، كان على متن دراجة نارية انفجرت به إحدى القنابل التي كان يحملها، ما أدى إلى مقتله.

ومنذ أيام تقود شرطة تعز حملة أمنية واسعة في المحافظة، تستهدف حاملي السلاح، والحد من عمليات "التقطع والحرابة" التي تشهدها المدينة، وسط ارتفاع وتيرة الجرائم.

ومساء الخميس، نشرت صفحة شرطة تعز على فيسبوك، منشورا، توعدت فيه بأنها "لن تتهاون مع كل من يحاول زعزعة الأمن والسكينة العامة في المحافظة".