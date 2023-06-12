استعداداً لتفريغها.. توفير التغطية التأمينية لناقلة النفط "صافر" قبالة اليمن

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الإثنين، عن مصادر قولها إنه تم توفير التغطية التأمينية لناقلة نفط متهالكة ترسو قبالة ساحل اليمن وذلك في إطار الاستعدادات لعملية معقدة لنقل النفط منها.

وقالت شركة "هودين" لوساطة التأمين في بيان إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عيّنها من خلال مناقصة عامة لتحديد المخاطر القابلة للتأمين وترتيب تغطية تأمينية لعملية نقل النفط من سفينة لأخرى، والتي لن تكون عملية عادية".

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، في البيان: "أصبح التأمين عنصراً حاسماً في تمكين استمرار عملية الإنقاذ. وبدون ذلك، لا يمكن للبعثة المضي قدماً".

وأضاف البيان المشترك أن المفاوضات أسفرت عن مشاركة 13 كياناً مختلفاً للاكتتاب، بما يشمل شركة "فيديليز" كواحدة من شركات التأمين الرئيسية، وعملية نقل النفط معقدة نظرا لوجود الناقلة في مياه يعتبرها سوق التأمين في "لويدز" عالية المخاطر.