قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين قبليين والقوات الحكومية بمأرب



قتل 3 جنود يمنيين، وأصيب نحو 5 آخرين، مساء الثلاثاء، في مواجهات مسلحة، بين قوات أمنية بمحافظة مأرب الخاضع مركزها لسيطرة الحكومة الشرعية، ومسلحين قبليين من أبناء المحافظة.

وقالت مصادر محلية بمحافظة مأرب، لـ"إرم نيوز"، إن مسلحين قبليين هاجموا حاجزًا أمنيًا في منطقة "تحسين" شمالي مدينة مأرب، مركز المحافظة، على خلفية مقتل أحد أبناء القبيلة في وقت سابق الثلاثاء، بعد دخوله في خلاف مع أفراد الحاجز الأمني.

وذكرت المصادر، أن المواجهات المسلحة بين الطرفين، خلفت 3 قتلى من أفراد الحاجز الأمني، وأصيب نحو 5 آخرين من الطرفين بجراح، فيما تمكن المسلحون القبليون من السيطرة على موقع الحاجز الأمني وقاموا بإضرام النيران في إحدى العربات العسكرية، كما قاموا باحتجاز جنود آخرين، لم يتبيّن عددهم حتى الآن.

وأشارت إلى أن المسلحين قاموا لاحقًا بنقل الجنود المحتجزين إلى منطقة مجهولة، وسط أجواء لا تزال متوترة بين الطرفين، دون صدور تعليق رسمي من قبل السلطات الحكومية في محافظة مأرب حتى ساعة إعداد التقرير.

وتأتي هذه المواجهات المسلحة، عقب ساعات من قصف شنته مليشيات الحوثيين بصواريخ "كاتيوشا" استهدف مناطق سكنية في قرية "الهجر" بمديرية حريب جنوبي مأرب، ما أدى إلى أضرار مادية في منازل المواطنين، دون وقوع إصابات.