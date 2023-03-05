"القاعدة" يقر بمقتل حمد التميمي أحد أبرز قادته في اليمن
أقرّ تنظيم القاعدة الأحد بمقتل قيادي بارز فيه يدعى حمد بن حمود التميمي، في غارة قال إن الأمريكيين نفذوها في مأرب شمال اليمن الشهر الماضي، وفق ما نقل موقع "سايت" المتخصص في متابعة إعلام التنظيمات المتطرفة.
وكان مسؤولان حكوميان يمنيان، أحدهما أمني والآخر سياسي، قد أفادا وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، بمقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة حمد بن حمود التميمي في غارة يشتبه بأنها أمريكية في قرية في محافظة مأرب في اليمن.
وأعلن التنظيم أن التميمي المعروف أيضا باسم "عبدالعزيز العدناني"، قتل في غارة شنتها طائرة دون طيار في 26 شباط/فبراير، واستهدفت منزله في محافظة مأرب في شمال البلاد.
وذكرت مصادر أن التميمي "قاضٍ" يشغل منصب رئيس شورى التنظيم، وكان "مسؤولا إعلاميا" في التنظيم وقام في السابق بإدارة عمليات خارجية للتنظيم تشمل استهداف مصالح أمريكية.
وحسب البيان، فإن مسؤولا إعلاميا آخر يدعى أبو ناصر الحضرمي، قتل أيضا في الهجوم.
ولقي 3 مقاتلين تابعين للتنظيم حتفهم أواخر كانون الثاني/يناير في غارة يشتبه في أنها نُفّذت بطائرة مسيّرة أمريكية في محافظة مأرب أيضا.