"القاعدة" يقر بمقتل حمد التميمي أحد أبرز قادته في اليمن

أقرّ تنظيم القاعدة الأحد بمقتل قيادي بارز فيه يدعى حمد بن حمود التميمي، في غارة قال إن الأمريكيين نفذوها في مأرب شمال اليمن الشهر الماضي، وفق ما نقل موقع "سايت" المتخصص في متابعة إعلام التنظيمات المتطرفة.

وكان مسؤولان حكوميان يمنيان، أحدهما أمني والآخر سياسي، قد أفادا وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، بمقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة حمد بن حمود التميمي في غارة يشتبه بأنها أمريكية في قرية في محافظة مأرب في اليمن.

وأعلن التنظيم أن التميمي المعروف أيضا باسم "عبدالعزيز العدناني"، قتل في غارة شنتها طائرة دون طيار في 26 شباط/فبراير، واستهدفت منزله في محافظة مأرب في شمال البلاد.