"مؤتمر المانحين".. دعوات لإنهاء معاناة اليمن الإنسانية وإحلال السلام

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، يوم الثلاثاء، أن إنهاء المعاناة الإنسانية في بلاده، تبدأ بوقف الحرب.

وقال عبد الملك، في كلمته التي ألقاها خلال جلسات "مؤتمر المانحين" الذي تنظمه مع الأمم المتحدة، في جنيف، بالتعاون مع حكومتي السويد وسويسرا، إن وضع المؤسسات الرسمية اليوم في اليمن، بات "أكثر تماسكًا، ومنفتحاً على الشراكات الدولية".

وأشار إلى أن "الفرصة مواتية لأن يكون للدعم الإنساني دورا بارزا في الاستقرار الاقتصادي، من خلال مصارفة أموال الدعم المقدمة من المانحين عبر البنك المركزي اليمني".