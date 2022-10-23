قتيل و6 جرحى في تعز خلال مواجهات مع مسلحين يتزعمهم مقرب من "إخوان اليمن"

قتل جندي يمني، وأصيب 6 آخرون بجراح، بينهم 3 مدنيين، اليوم الأحد، في تعز، خلال مواجهات عنيفة بين قوات أمنية وعصابة مسلحة، يتزعمها مطلوب أمني مقرّب من حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون).

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الأجهزة الأمنية في محافظة تعز شنّت حملة أمنية لملاحقة مسلحين يفرضون جبايات على المحال التجارية، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة بين الأمن وعصابة مسلحة يقودها أحد المطلوبين أمنيًا ويدعى غزوان المخلافي في مدينة تعز، مركز المحافظة المحاصر من قبل ميليشيات الحوثيين.

وأكدت المصادر، أن المواجهات العنيفة اندلعت قرب دوّار سنان في المدينة، قبل أن تمتد إلى الأحياء المجاورة، وصولًا إلى منطقة الروضة، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين بجراح متفاوتة، وتضرر عدد من المباني السكنية، في حين لم يُعرف بعد حجم الخسائر في صفوف المسلحين.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات توقفت، مساء الأحد، إلا أن القوات الأمنية لا تزال مرابطة في أماكنها وسط الأحياء السكنية، بينما احتمى المسلحون بمنازل المدنيين.

وقالت المصادر إن غزوان المخلافي، هو أحد أبرز المطلوبين أمنيًا خلال السنوات الماضية، وتربطه علاقات وثيقة مع قيادات محلية في حزب الإصلاح اليمني في محافظة تعز، وسبق له الانتساب لقوات اللواء 22 ميكانيكي التابع لمحور تعز العسكري، الموالي لإخوان اليمن.

وسبق أن تمكنت القوات الأمنية في محافظة تعز، من إلقاء القبض عدة مرات على "المخلافي"، كان آخرها، في أغسطس/آب من العام 2020، غير أنه أُفرج عنه دون أي محاكمة، بعد تدخل قيادات عسكرية منتمية إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز، وفق المصادر.

وفي سياق منفصل، أعلنت شرطة تعز، اليوم الأحد، عن ضبطها خليتين تابعتين لميليشيات الحوثيين، تقومان بتنفيذ عمليات إرهابية" في مدينة تعز.

وقال مدير عام شرطة تعز، العميد، منصور الأكلحي، في مؤتمر صحفي، إن "الأجهزة الأمنية قبضت على خليتين إرهابيتين مكونتين من 6 أفراد، عقب تورطها بتنفيذ جريمتي زرع وتفجير العبوات الناسفة وسط المدينة".

وبحسب تصريحات الأكلحي، التي نشرها "مركز الإعلام الأمني" في تعز، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، فإن "الخليتين تسببتا بشكل مباشر في الحادث الأخير المتمثل بتفجير طقم عسكري في حي سوق القبة والذي أودى بحياة قاضٍ وطفلة واثنين آخرين من المواطنين، إضافة إلى حادث تفجير سيارة أخرى في وقت سابق قرب من سوق المركزي شارع جمال والتي أصيب على إثرها 3 مواطنين".

وأشار إلى أن عملية ضبط الجناة جاءت "بعد عمليات رصد دقيقة للجناة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب وإدارة البحث الجنائي.. كما جرى إيداع المتهمين الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص".