ضبط خلية حوثية خططت لاغتيال محافظ شبوة

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة جنوبي اليمن خلية تابعة لميليشيات الحوثيين، كانت تعدّ لتنفيذ عمليات اغتيال تشمل قيادات المحافظة، بينها محافظ شبوة، عوض بن الوزير العولقي، وقيادات في قوات التحالف العربي متمركزة في شبوة، واستهداف قوات أمنية وعسكرية وقياداتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني مسؤول في المحافظة قوله إن "الخلية الحوثية قامت بزرع عبوتين ناسفتين الشهر الماضي، استهدفتا عربة عسكرية تابعة للواء المهام في قوات ألوية العمالقة بمدينة عتق، وأسفر انفجارها عن إصابة سائق الطقم وباعة متجولين، إضافة إلى أضرار مادية في سيارات المواطنين".

وأشارت إلى أن "الخلية المضبوطة قامت في تاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بتفجير عبوة ناسفة أخرى في شارع عام بمدينة عتق، مركز المحافظة، مستهدفة قياديا أمنيا سابقا، ما أدى إلى مقتل نجله وإصابة 3 آخرين، وإحداث أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة تمكنت خلال الفترة الماضية من اكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة".

من جهتها، قالت مصادر أمنية في شبوة لـ"إرم نيوز" إن "جهود القوات المشتركة المبذولة خلال الفترة الماضية تكللت بالنجاح في ضبط خلية مرتبطة باستخبارات ميليشيات الحوثيين، وأخضعتها للتحقيقات، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الاثنين، الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة بـ"تكثيف جهودها لمواجهة تحركات الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها، وإفشال مخططات ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المواقع الحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار".

وحسب الصفحة الرسمية لمكتب إعلام محافظة شبوة على فيسبوك، شدد عبدالملك، في اتصال هاتفي بمحافظ شبوة، ورئيس لجنتها الأمنية، عوض العولقي، على "تعزيز العمل الاستخباراتي لكشف العناصر والخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة وتقديمهم إلى العدالة القانونية لينالوا جزاءهم العادل والرادع"، مؤكدًا أن "سلوك ميليشيات الحوثي الإرهابية لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني بل هو تحد لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة".