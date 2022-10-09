الزبيدي يوجه بـ"رد حازم" على أي اعتداء حوثي

وجَّه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، بالتعامل الحازم مع أي اعتداء حوثي.

وشدد الزبيدي، في لقاء جمعه، اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، على ضرورة وأهمية، رفع درجة اليقظة والجاهزية العسكرية.

كما شدد الزبيدي، على ضرورة "الرد بكل قوة وحزم، على أي محاولة اعتداء على القوات العسكرية المرابطة على جميع الجبهات، والتنبه لأي محاولة تسلل، أو توغل، قد تُقدم عليها عناصر الميليشيات".

وأكد الزبيدي، وفقًا للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، على أهمية "تكثيف برامج التدريب والتأهيل، للقادة والأفراد، بما يمكّنهم من مواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم العسكرية"، مبديًا "استعداد مجلس القيادة الرئاسي، لتقديم كل ما من شأنه أن يعزز أداء منتسبي القوات المسلحة، وإكسابهم المهارات اللازمة، للتعامل مع جميع المواقف بكفاءة واقتدار".

وأطلع الداعري، خلال اللقاء، اللواء الزبيدي، على آخر المستجدات العسكرية، على جبهات المواجهة مع الحوثيين، ومستوى الاستعداد القتالي، لمواجهة اعتداءات الميليشيات، التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية.

وأكد الداعري "جاهزية القوات المسلحة، للرد على أي اعتداءات أو هجمات، قد تشنها الميليشيات الحوثية، وكبح جماحها، ورغبتها المتعطشة للدماء".