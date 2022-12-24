ميليشيا الحوثي تختطف الإعلامي أحمد حجر في صنعاء
اختطفت ميليشيات الحوثي في صنعاء إعلامياً وناشطًا يمنيًا مواليا لها، بعد أيام من نشره مقطعاً انتقد فيه ممارسات الحوثيين وفسادهم، بحسب عائلته.
وقالت وكالة "خبر" إن "قوة تابعة لجهاز المخابرات الحوثي اختطفت، الخميس، أحمد حجر، واقتادته إلى جهة مجهولة".
وأضافت الوكالة أن "أسرته لا تعرف مصيره، وأنها تحمّل ميليشيا الحوثي كامل مسؤولية سلامته".
وقال محمد حجر شقيق المختطف، عبر حسابه في "فيسبوك"، إنهم لا يعلمون حتى الآن مصير شقيقه المختطف من قبل "عناصر مسلحة يدعون أنهم من أنصار الله في شارع الزبيري".
وكتب في منشور له: "نحن آل حجر نحمّل سلطات صنعاء كامل المسؤولية عن اختطاف أخي الإعلامي ونجم اليوتيوب اليمني، يوم أمس، من قبل عناصر مسلحة يدعون أنهم من أنصار الله في شارع الزبيري ااااااالفزعة
وكان الإعلامي والناشط اليمني أحمد حجر قد نشر قبل أيام مقطع فيديو على قناته الخاصة في "يوتيوب" هاجم فيه حكومة الحوثيين وفساد الميليشيات التي طالت مختلف قطاعات الدولة، على الرغم من مساندته لهم خلال الفترة الماضية.