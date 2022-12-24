ميليشيا الحوثي تختطف الإعلامي أحمد حجر في صنعاء

اختطفت ميليشيات الحوثي في صنعاء إعلامياً وناشطًا يمنيًا مواليا لها، بعد أيام من نشره مقطعاً انتقد فيه ممارسات الحوثيين وفسادهم، بحسب عائلته.

وقالت وكالة "خبر" إن "قوة تابعة لجهاز المخابرات الحوثي اختطفت، الخميس، أحمد حجر، واقتادته إلى جهة مجهولة".

وأضافت الوكالة أن "أسرته لا تعرف مصيره، وأنها تحمّل ميليشيا الحوثي كامل مسؤولية سلامته".