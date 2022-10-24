القبض على عصابة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن



أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الأحد، القبض على عصابة مسلحة مكونة من 8 أشخاص، كانوا مكلفين بتنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف قيادات أمنية وعسكرية.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة "درع الجنوب": "تمكن أمن العاصمة عدن، خلال عملية أمنية نوعية لشرطة دار سعد، من القبض على عصابة مسلحة، كانت مكلفة بتنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة عدن".

وأورد "درع الجنوب"، تصريحا صحفيا، منسوبا لمدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني، كشف من خلاله تفاصيل عملية القبض، حيث قال: "وفقا لمعلومات هامة، فقد تم رصد عناصر مسلحة تابعة لقيادة لواء النقل العام في مديرية التربة بمحافظة تعز، كانت تتنقل في مدينة دار سعد، بشكل مشبوه لتتم، مراقبة تحركاتهم خلال الفترة الماضية".

وتابع الذرحاني: "وفقا لذلك تمت مداهمة وكر تلك العصابة المسلحة، والقبض على 8 أشخاص منهم، والذين اعترفوا خلال التحقيقات تلقيهم تدريبات مكثفة بمنطقة التربة، وتكليفهم بتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة عدن، تستهدف القيادات الأمنية والعسكرية، بالقتل المباشر والعبوات الناسفة".

وبحسب المسؤول الأمني، فإن "العصابة تتحرك بتوجيهات كل من أمجد الربحه، وأكرم الوليدي، ومحمد خالد، المتهمين بالإرهاب، والذين قاموا بالتخطيط للعصابة، وتوفير وسائل النقل من أجل تسهيل تحركاتهم في عدن، ودعمهم بالمال والمعلومات الكافية، وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة، ومنحهم هواتف خاصة للتواصل معهم لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وأفاد مصلح الذرحاني "بعد أن قبضنا على أفراد العصابة، باشرنا في التحقيقات معهم، واعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، مقرين بالمهام التي كانت موكلة لهم، قبل أن يتم اعتقالهم"، مشيرا إلى أنه تم "رفع الاستدلالات والمحضر والمتهمين والمقبوضات إلى النيابة الجزائية بعدن، التي باشرت التحقيق معهم لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".