اليمن.. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول ليلًا في المحفد‎‎

أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة أبين، جنوب اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في مديرية المحفد، وحظر التجول ليلًا.

وبحسب إعلان حالة الطوارئ في المديرية، أعلنت اللجنة الأمنية منع حركة الدراجات النارية في الطريق الدولي والخطوط الفرعية المؤدية إلى السوق والمدينة والمناطق المجاورة، من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا.

كما أقرت في بيان صدر عنها، عدم التجول ليلًا في السوق والمدينة وضواحيها، من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الخامسة صباحًا، ماعدا الطريق الدولي، واستثنت اللجنة الحالات الطارئة وفقًا لبلاغ من الحواجز الأمنية إلى عمليات الحزام الأمني في المحفد والعمليات المشتركة.

وأهابت بأبناء المديرية "الالتزام بالإجراءات المتخذة، ومساعدة الجهات الأمنية في القيام بمهامها"، ونشرت رقم العمليات للتواصل في حال وجود أي معلومات أو شكاوى من قبل المواطنين.

في السياق، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب لـ"إرم نيوز" إنه "منذ بداية انطلاق عملية سهام الشرق أكدنا أنها عملية عسكرية وأمنية في آن واحد، وأنها تهدف إلى تطهير مناطق أبين من التنظيمات الإرهابية، وأيضًا تأمين هذه المناطق والسيطرة عليها أمنيًا وعسكريًا"، مضيفًا أن "ما تم الإعلان عنه من حالة الطوارئ وفرض حظر التجول ليلًا في مديرية المحفد يأتي في إطار التدابير والإجراءات الأمنية للسيطرة الكاملة على المنطقة، والمساعدة على تعقب العناصر الإرهابية".

وأكد النقيب أن "قواتنا الجنوبية في أبين وباقي المحافظات تلاحق عدوًا يتخفى بتحركاته في إطار الحركة العامة للمجتمع المحلي، ولذلك تم اتخاذ مثل هكذا إجراءات في المحفد".