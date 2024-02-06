من هو أحمد عوض بن مبارك رئيس وزراء اليمن الجديد؟

وصف رئيس مجلس الوزراء اليمني الجديد، أحمد عوض بن مبارك، الفترة التي يشهدها اليمن في الوقت الراهن، بأنها "منعطف تاريخي".

وأصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الإثنين، قراراً قضى بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً لمعين عبد الملك، الذي عينه العليمي مستشاراً له.

وكتب بن مبارك، في أول تعليق له عقب توليه المنصب الجديد، عبر منصة "إكس"، إن "حكومة الجمهورية اليمنية، ستعمل جاهدة، من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة، بروح الشراكة الاقليمية والدولية، والحرص على أن يكون اليمن شريكاً في إحلال السلام والأمن".

من هو رئيس الوزراء اليمني الجديد

ولد بن مبارك، في كريتر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن في 1968، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة عدن تخصص إدارة الأعمال، ثم حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة بغداد، في ذات التخصص.

بعد ذلك، عمل بن مبارك أستاذاً أكاديمياً في جامعة صنعاء، وتم تكليفه بالإدارة التنفيذية لمركز إدارة الأعمال للدراسات العُليا بالجامعة.

شغل بن مبارك، منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على مدار الأربع السنوات الماضية، وأوكلت له مهام قيادة سفارة اليمن لدى واشنطن، في شهر يوليو/تموز 2015، واستمر في منصبه حتى توليه منصب وزير الخارجية.

واختير في مايو/ أيار من العام 2018، ليكون سفيراً فوق العادة ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، وعضواً في اللجنة التنسيقية في المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير "تنوع"، ممثلاً عن الهيئة الاستشارية.

تم تعيينه في 2013 أميناً عاماً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر وتحديداً في شهر يونيو/حزيران من 2014، عينه الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي مديراً لمكتبه، لتمر 4 أشهر فقط، ليصدر هادي قراراً آخر بتعيينه رئيساً للوزراء.

وقوبل قرار تعيينه رئيساً للوزراء في 2014، برفض وممانعة الحوثيين، الأمر الذي تعامل معه بن مبارك بحكمة ليعلن في اليوم التالي اعتذاره عن توليه المنصب.

وفي صبيحة الـ17 من شهر يناير/كانون الثاني من 2015، تم اختطاف ابن مبارك من قبل الحوثيين، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة أثناء عزمه التوجه إلى دار الرئاسة في صنعاء، لتسليم مسودة الدستور الجديد، ولم يفرجوا عنه ويطلقوا سراحه إلى بعد 10 أيام من اختطافه.

وعمل بن مبارك مستشاراً لمجموعة من المشاريع الدولية التي نفذتها، العديد من دول أوروبا وأمريكا في اليمن، في قطاعات الجودة في التعليم وسوق العمل والتنمية الدولية والنوع الاجتماعي.